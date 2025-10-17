Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Masa Tenisi'nde İki Ödül

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları, heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Sağlık çalışanlarının sporla buluştuğu organizasyonun Masa Tenisi branşında, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi takımları büyük bir başarıya imza atarak çifte gurur yaşattı.

Masa Tenisi Turnuvası'nda, Hastane'nin Kadınlar Masa Tenisi Takımı birincilik kürsüsüne çıkarak şampiyon oldu. Kadın sporcular, sergiledikleri performansla rakiplerini geride bırakarak Muğla'yı Manisa'da düzenlenecek olan Bölge Şampiyonası'nda temsil etme hakkını elde etti.

Aynı turnuvada mücadele eden Erkekler Masa Tenisi Takımı ise zorlu rakipleri karşısında gösterdiği azimle üçüncülük madalyasını boynuna taktı. Bu başarı, hastane camiasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, müsabakalarda hastaneyi temsil eden tüm sporcuları yürekten tebrik ederek, "Sağlık hizmetlerindeki başarımızın yanı sıra, spor alanında da bu denli önemli dereceler elde etmek bizleri gururlandırıyor. Sporcularımızı tebrik ediyor, birinci olan kadın takımımıza Manisa'da düzenlenecek olan bölge finallerinde de üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA