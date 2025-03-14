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Muğla Ege Rallisi'nde 3 Kaza Meydana Geldi

Muğla Ege Rallisi'nde 3 Kaza Meydana Geldi
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Marmaris'te düzenlenen Ege Rallisi'nin ilk gününde 3 kaza yaşandı. Kazalarda maddi hasar meydana gelirken, pilotların sağlık durumları iyi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Ege Rallisi'nin ilk gününde 3 kaza meydana geldi. Kazalarda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ralli pilotlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Marmaris Ege Rallisi, bugün verilen ilk start ile başladı. 14-16 Mart tarihleri arasında Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından 34. kez düzenlenecek olan Ege Rallisi'nin ilk etabı, kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışlarla tamamlandı. Mücadelenin yanı sıra renkli görüntülere de sahne olan rallinin ilk gününde 3 kaza meydana geldi. İçmeler Mahallesi'ndeki seyirci etabında iki araç pist içinde, bir araç ise İçmeler yolunda kaza yaptı. Ralli pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin yarışa devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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