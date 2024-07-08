Muğla'dan Serkan Kakkaç, Durgun Su Kano Türkiye Kupası'nda üçüncü oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Serkan Kakkaç Eskişehir'de yapılan Durgun Su Kano Türkiye Kupası yarışlarında üçüncülük kupasını kazandı.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen 'Intercity Durgunsu Kano 2024 Türkiye Kupası Yarışları' tamamlandı. Türkiye Kano Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan, 'Intercity Durgunsu Kano 2024 Türkiye Kupası Yarışları' Eskişehir Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirildi. Büyük bir mücadelenin yaşandığı yarışlarda Köyceğizspor Kulübü Sporcusu Sekan Kakkaç K1-200metre, K1-500metre, K2-500metre, K2-1000metre, K4-500metrede birinci, K1-1000metre'de ikinci oldu.

Eskişehir'de yapılan Durgun Su Kano Türkiye Kupası Yarışlarında Muğla'yı temsil eden Köyceğiz Spor Kulübü sporcusu Serkan Kakkaç Türkiye Üçüncülüğü kupasını kazanarak Muğla ve Köyceğiz'e gurur yaşattı. - MUĞLA