Muğla'dan Kano Sporcusu Polonya'da Gümüş Madalya Kazandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden kano sporcusu Kaan Karahan, Polonya'da yapılan yarışlarda gümüş madalya kazandı. Karahan'ın başarısı ilçede sevinçle karşılandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden kano sporcusu Kaan Karahan Polonya'da yapılan yarışlarda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Polonya'da 7-10 Eylül tarihlerinde yapılan 43 ülkeden 800 sporcunun katıldığı Olimpik Umutlar Kano Yarışları'nda K1 500 Metre U15 Kategorisi'nde Köyceğiz Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi Sporcusu Kaan Karahan 2'nci oldu. Gümüş madalya kazanan Kaan Karahan yurtiçi ve yurtdışı başarılarını devam ettirirken, Karahan'ın başarısı ilçede sevinçle karşılandı. - MUĞLA