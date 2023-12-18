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Muğla'dan Elif Oral Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden özel sporcu Elif Oral Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda başarı göstererek şampiyon oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden özel sporcu Elif Oral Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda başarı göstererek şampiyon oldu.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcusu Elif Oral, 4 farklı stil olan 100 metre serbest, 50 metre serbest, 100 metre kurbağalama, 50 metre kurbağalamada birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Elif Oral'ın başarısı ile ilgili yapılan açıklamada; "Özel sporcumuz Elif Oral spor aşkı ile engelleri aşarak 4 altın madalyanın sahibi oldu. Antalya'da düzenlenen özel sporcular yüzme Türkiye Şampiyonası'nda sporcumuz Elif Oral 4 farklı stilde birinci olarak Türkiye şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ederiz. Sporcumuza Milli takım yolunda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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