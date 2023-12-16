Muğla'dan Elif Oral Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan özel sporculardan Elif Oral, Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda engelleri aşarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası, Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinden çok sayıda özel sporcunun katıldığı şampiyonada Muğla'yı temsil eden Köyceğizli sporcu Elif Oral, şampiyonadan başarılarla döndü. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından organize edilen ve elemeler sonrası barajı geçen 125 özel sporcunun yarıştığı şampiyonada Oral, rakiplerine karşı üstün bir başarı sergileyerek, 50 metre ve 100 metre serbest stil kategorisinde, 50 metre ve 100 metre kurbağalama kategorisinde birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu. - MUĞLA