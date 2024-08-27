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Muğla'da Zafer Kupası Futbol Turnuvası Coşkuyla Sonuçlandı

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Muğla'da düzenlenen Zafer Kupası Futbol Turnuvası, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında büyük bir coşkuyla sona erdi. Turnuvanın finalinde başarılı olan sporculara ödülleri, Menteşe Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu tarafından takdim edildi. Zafer Bayramı'nın ruhunu sporla kutlamanın önemine vurgu yapan Karahasanoğlu, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti.

Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Futbol Turnuvası, büyük bir coşkuyla sona erdi.

Turnuvanın finalinde başarılı olan sporculara ödülleri, Menteşe Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu tarafından takdim edildi. İlçe Müdürü Karahasanoğlu, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek, Zafer Bayramı'nın ruhunu sporla kutlamanın önemine vurgu yaptı. Zafer Kupası, dostluk ve rekabetin iç içe geçtiği bir etkinlik olarak, bölgedeki sporcular ve halk arasında büyük ilgi gördü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Menteşe Futbol Spor Spor Güncel Haberler

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