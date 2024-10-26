Muğla'da Volo Turnuvası ile Spor Kültürü Kutlandı

Muğla'nın Ula ilçesinde kaymakamlık himayelerinde, Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel branşların yanı sıra spor kültürünün çeşitliliğini öne çıkarmayı hedefleyen bir Volo Turnuvası gerçekleştirildi.

Bocce Antrenörü Yasemin Miski, Bocce'nin alt branşı olan Volo'nun tanıtımı ve ilçede gelişimini sağlamak için çeşitli turnuvalar düzenlediklerini belirtti. Miski, ilçede spor kültürünün yaygınlaştırılmasında emeği geçen tüm sporculara, paydaşlara ve kurumlara teşekkür ederek, Volo gibi farklı spor dallarının tanıtılması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı. - MUĞLA