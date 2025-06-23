Muğla'da Ücretsiz Gençlik Yaz Okulu Başlıyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, yaz dönemine özel olarak hazırladığı GSB Gençlik Yaz Okulu programı ile çocuklar ve gençler için dolu dolu bir yaz gerçekleşecek.

Gençler arasında öğrenme ve deneyim paylaşımını artırmak, sosyal ve kültürel becerileri geliştirmek ve gönüllülük bilincini yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan Gençlik Yaz Kulüpleri Programı, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençler için çeşitli etkinliklerle hazırlandı.

Program, 9-12 ve 13-15 yaş gruplarındaki çocuk ve gençlere hitap ediyor. Katılımcılar; Sportif faaliyetler, Temel yaşam becerileri, El sanatları ve drama, Halk oyunları ve tiyatro, Kitap okuma halkaları, Kültürel etkinlikler, Bilimsel ve teknolojik atölyeler, İletişim becerileri, Gönüllülük çalışmaları gibi birçok farklı alanda atölye ve faaliyetlere ücretsiz olarak katılabilecek.

Her gün etkinlik, her güne renk

Haftanın yedi günü boyunca sürecek olan yaz okulu kapsamında, çocuk ve gençlerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlanıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülecek etkinliklerde katılımcıların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizin yaz dönemini dolu dolu geçirmeleri için hazırlanan bu program, onların sosyal hayata aktif katılımlarını desteklerken aynı zamanda yeteneklerini keşfetmelerine de imkan tanıyacak. Tüm çocuk ve gençlerimizi bu renkli yaz yolculuğuna davet ediyoruz" denildi. - MUĞLA