Muğla'da Trafik Denetimlerinde 561 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Bölge Trafik Şube Müdürlüklerine bağlı Muğla genelindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 561 araç ve sürücüsüne toplamda 891 bin 302 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Bölge Trafik Şube Müdürlüklerine bağlı Muğla genelindeki ekipler tarafından 25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirile trafik denetimlerinde 561 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Muğla genelinde 75 ekip ve 145 personel ile yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 844 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda, 31 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 30 sürücüye trafik Işık ihlalinden, 10 sürücüye alkollü araç kullanmaktan 15 sürücüye araç hareket halinde iken cep telefonu kullanmak, 24 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 113 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 14 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan, 324 sürücüye de diğer maddelerden olmak üzere toplam 561 araç ve sürücüye 891 bin 302 TL trafik idari para cezası uygulandı. - MUĞLA