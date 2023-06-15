Muğla'da Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı olimpiyatlar başladı

Türkiye'de sadece Muğla, İzmir, Antalya ve Eskişehir'de açılan ve 60 yaş üzeri öğrencilerin kabul edildiği 'Tazelenme Üniversitesi' öğrencilerinin katıldığı olimpiyatlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi açık ve kapalı salonlarında üç gün sürecek '3. Tazelenme Olimpiyatları'nda masa tenisi, voleybol, bocce, oryantiring, gülle, bayrak yarışı, yürüyüş kategorilerinde yarışlar düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Tazelenme Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen olimpiyatlara, Muğla Sıtkı Koçman Merkez Kampüsü, Milas ve Marmaris Kampüsü, Antalya, Eskişehir ve İzmir'den 60 yaş üstü sporcular katıldı.

Açılış töreninde konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Tazelenme Üniversitesi'nin yeni öğretim yılı açılışına katıldığını, burada Bizans tarihi dersi vermek için söz verdiğini ve Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine Bizans Tarihi dersi verdiğini belirtti. Rektör Kaçar, aynı zamanda Tazelenme Üniversitesi'nin hocalarından birisi olduğunu söyledi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Mehmet İrfan Barlas, "Olimpiyatlar gayet güzel. Baya kuvvetli rakipler var. Eskişehir olarak ilk defa katıldık. Başarılı olmak istiyoruz. Burada kaybetmek veya kazanmak önemli değil. Mühim olan yarışı bitirmek. İnşallah herkes bir rahatsızlık duymadan bu yarışı bitirecek ve olimpiyatlar güzel bir şekilde sonlandırılacak" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna, "3. Tazelenme Olimpiyatları'na 6 takım katıldı. Bu takımlardan üçü Muğla dışından; Eskişehir, İzmir, Ege ve Antalya Tazelenme Üniversiteleri. Muğla'dan da Menteşe, Milas ve Marmaris Tazelenme takımları katıldı. Burada voleybol, atletizm, bocce, masa tenisi ve oryantiring gibi branşlar var. Takımların sporcularının yaşları ortalama 67, 70, 80 ve hatta 90 yaşında sporcularımız var. Üç gün boyunca yarışacaklar. Bir kardeşlik, dayanışma havası içeresinde. Amacımız zaten Tazelenme Üniversitesi öğrencilerimizin hem ruhlarını, hem de bedenlerini tazelendirmek ve geliştirmek. Bunun için bu olimpiyatları organize ettik. Umarım verimli, eğlenceli bir şekilde geçecektir. Bundan sonra da bun organizasyonu sürdürmeyi planlıyoruz" dedi. - MUĞLA