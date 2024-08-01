Muğla'da Taekwondo Şampiyonası İl Seçmeleri Sonuçlandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Taekwondo yıldızlar, gençler ve ümitler Türkiye Şampiyonası il seçmeleri sona erdi.

Muğla il seçmeleri boyunca üstün performans sergileyen sporcular, şampiyonaya katılma hakkı kazandı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "Dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik eder, Türkiye Şampiyonalarında ilimizi en iyi şekilde temsil edecek sporcularımıza başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA