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Muğla'da Taekwondo Şampiyonası İl Seçmeleri Sonuçlandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Taekwondo yıldızlar, gençler ve ümitler Türkiye Şampiyonası il seçmeleri tamamlandı. Üstün performans sergileyen sporcular, şampiyonaya katılma hakkı kazandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Taekwondo yıldızlar, gençler ve ümitler Türkiye Şampiyonası il seçmeleri sona erdi.

Muğla il seçmeleri boyunca üstün performans sergileyen sporcular, şampiyonaya katılma hakkı kazandı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "Dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik eder, Türkiye Şampiyonalarında ilimizi en iyi şekilde temsil edecek sporcularımıza başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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