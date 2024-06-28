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Muğla'da Taekwondo Minikler İl Şampiyonası Tamamlandı

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Muğla'da düzenlenen Taekwondo Minikler İl Şampiyonası sona erdi. Birinci olan sporcular, Sivas'ta yapılacak olan Taekwondo Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'yı temsil edecekler.

Muğla'da düzenlenen Taekwondo Minikler İl Şampiyonası tamamlanırken, birinci olan sporcular Sivas'ta yapılacak olan Taekwondo Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'yı temsil edecekler.

Taekwondo Minikler Muğla İl Şampiyonası büyük bir coşku içinde Menteşe Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonada; Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Ula, Yatağan ilçelerinden, 12 spor kulübü ve 100'e yakın sporcu mücadele etti. Sporcular birinci olmak için centilmence yarışırken, dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Türkiye Teakwondo Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş, "Burada 1. olan sporcularımız, 9-14 Temmuz'da Sivas'ta yapılacak olan Taekwondo Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'mızın 'A Takımı' olarak mücadele edecekler. Dereceye giren veya giremeyen, tatamiye çıkıp ter döken mücadele eden tüm sporcularımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletirken, onlara emek veren emektar antrenörlerimize, onların maçlarını yöneten emektar hakemlerimize, masadan sahaya tüm Gençlik Spor personellerimiz ile bizleri yalnız bırakmayan herkese de saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sivas'ta Türkiye Şampiyonası'na katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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