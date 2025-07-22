Muğla'da Spor Salonları Ücretsiz Hizmete Açıldı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşların ve sporcuların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına katkı sağlamak amacıyla spor salonlarını ücretsiz olarak kullanıma sundu.

"Sağlık için hareket" sloganıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, formda kalmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen herkese kapılar açıldı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı salonlar, vatandaşların ve lisanslı sporcuların hizmetine tamamen ücretsiz şekilde sunuluyor.

Yetkililer, modern ekipmanlarla donatılan salonlarda düzenli spor yapmanın hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, tüm Muğlalıları bu fırsattan yararlanmaya davet etti.

Sporla değiş, harekete geç!

Sağlıklı bir yaşam için ilk adımı atmak isteyen herkes, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonlarında ücretsiz olarak spor yapabilecek. - MUĞLA