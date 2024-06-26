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Muğla'da Spor Okulları Yaz Dönemi Kayıtları Başladı

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Muğla'da 30 branşta açılacak olan spor okullarına daha fazla çocuk ve gencin katılımını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaz dönemi kayıtları başladı. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme gibi popüler sporların yanı sıra, daha az bilinen branşlarda da eğitimler sunulacak. Engelli çocuklar ve gençler için özel olarak tasarlanmış GSB Engelsiz Spor Okulları da faaliyete geçecek.

Muğla'da 30 branşta açılacak olan spor okullarına daha fazla çocuk ve gencin katılımını sağlamak amacıyla uygulanan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları yaz dönemi kayıtları başladı.

Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, atletizm gibi popüler sporların yanı sıra, daha az bilinen branşlarda da eğitimler sunulacak. Engelli çocuklar ve gençler için özel olarak tasarlanmış GSB Engelsiz Spor Okulları da aynı dönemde faaliyete geçecektir. Bu okullar, engelli bireylerin spor yaparak sosyal ve fiziksel becerilerini geliştirmelerine imkan tanıyacak ve onların toplumla daha aktif bir şekilde kaynaşmalarını sağlayacak.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş tarafından yapılan açıklamada" Yeryüzü cenneti Muğla'mızda 30 branşta açılacak olan Spor Merkezlerimize daha fazla çocuk ve gencimizin katılımını sağlamak amacı ile uygulanan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları yaz dönemi kayıtları başladı. Spor okullarımız özellikle İlkokul ve ortaokul çağında ki çocuklarımızın yaz aylarında serbest zamanlarını, en iyi şekilde değerlendirmeleri için uzman Antrenörler nezaretinde Modern Spor tesislerimizde binlerce çocuğumuza ve gencimize hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor tesislerimize bekliyoruz. Eğitimler, modern spor tesislerinde ve uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecektir. Bu tesisler, çocukların ve gençlerin güvenli ve konforlu bir ortamda spor yapmalarını sağlamak amacıyla donatılmıştır. Antrenörler, çocukların yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için bireysel ve grup dersleriyle destek olacaklar. Muğla'da yaşayan tüm çocuklar ve gençler, bu yaz spor okullarına katılmaya davet ediliyor. Spor okulları, çocukların fiziksel sağlıklarını geliştirmenin yanı sıra, disiplin, takım çalışması ve özgüven kazanmalarına da yardımcı olacaktır "ifadesini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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