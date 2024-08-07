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Muğla'da spor müsabakalarının güvenliği için önlemler gözden geçirildi

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Muğla'da spor alanlarında yapılacak müsabakaların güvenliğinin sağlanması amacıyla Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 2024-2025 sezonu boyunca alınacak tedbirler ve Bodrumspor Kulübü'nün maçlarında alınacak önlemler ele alındı.

Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında Muğla'da spor alanlarında yapılacak spor müsabakalarının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin önlemleri gözden geçirmek amacıyla Vali Dr. İdris Akbıyık Başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıda; 2024-2025 sezonu boyunca maç günlerinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle ulaşım, trafik düzenlemeleri, stadyum çevresinin güvenliği ile birlikte müsabaka öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde alınacak tedbirler üzerinde duruldu.

Ayrıca Süper Ligde mücadele edecek Bodrumspor Kulübü'nün maçlarında alınacak önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. Vali Dr. İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, "Bodrumspor Kulübümüzün Süper Lig'e yükselmesi ilimiz adına büyük bir gurur. 2024-2025 sezonunda tüm spor kulüplerimizin ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımızın, taraftarlarımızın ve il dışından gelecek misafirlerimizin güvenliğini sağlamak da en önemli önceliğimiz" dedi.

Muğla'nın huzur kenti olduğunu vurgulayan Vali Dr. İdris Akbıyık, vatandaşların spor müsabakalarını huzur ve güven ortamı içinde izlemesi ve bu müsabakaların sporun ruhuna yakışır şekilde tamamlanması için gerekli önlemleri alıklarını ifade ederek, 2024-2025 sezonunda tüm takımlara başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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