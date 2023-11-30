Muğla'da Okul Sporları Kros Yarışları Yapıldı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Kros İl liderlik koşu yarışları Ula Göleti Kros yarış parkurunda gerçekleştirildi. Yarışlara Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde 156 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcuların ödülleri okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Kros İl liderlik koşu yarışları Ula Göleti Kros yarış parkurunda yapıldı.

Yarışlara Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde 156 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcuların ödülleri okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapılan yazılı açıklamada" Dereceye giren ve ilimizi 07 Ocak 2024 tarihinde Aydın İlinde yapılacak olan Kros Grup liderliği temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyor, yarışlara katılan sporcularımıza, ailelerine, beden eğitimi öğretmenlerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA