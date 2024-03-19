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Muğla'da Menteşe Bayır Ortaokulu Yıldız Erkekler Çim Hokeyi Şampiyonu

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Muğla'da düzenlenen Açık Alan Yıldızlar Çim Hokeyi Türkiye Şampiyonası Yarı Final Elemeleri'nde Menteşe Bayır Ortaokulu Hokey takımı yenilgisiz olarak Muğla şampiyonu oldu ve Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Muğla'da Yıldız Erkekler açık alan çim hokeyinde Muğla Şampiyonu, Menteşe Bayır Ortaokulu oldu.

Açık Alan Yıldızlar Çim Hokeyi Türkiye Şampiyonası Yarı Final Elemeleri Muğla finallerinde Menteşe Bayır Ortaokulu Hokey takımı yenilgisiz Muğla şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Menteşe Bayır Ortaokulu Yıldız Erkekler Çim Hokeyi takımı grubunda oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazandı. Datça Yılmazlar Ortaokulu'nu 1-0, Yatağan 100.Yıl Ortaokulunu 1-0 Yatağan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulunu da 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Menteşe Bayır Ortaokulu Hokey Takımı Antrenörü Samet Alataş yönetiminde Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan açık alan yıldız erkekler çim hokeyi takımı Türkiye şampiyonasından Muğla iline derece ile dönmek istiyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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