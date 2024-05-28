Muğla'da Masa Tenisi Terfi Turnuvası Yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Masa Tenisi Terfi Turnuvası yapıldı.

24-26 Mayıs tarihlerinde Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen, Masa Tenisi Terfi Turnuvası'na 33 erkek ve 17 kadın takımı katıldı. Masa Tenisi Terfi Turnuvasında takımlar kıyasıya mücadele etti. Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakalarda dereceye giren takımlar; Erkeklerde: 1. Moda Spor-İstanbul, 2. Kocasinan Bld. Spor-Kayseri, 3. Bodved (B)-Muğla, 4. Beyoğlu Spor (B)-İstanbul, Kadınlarda: 1. Bodved-Muğla, 2. Fındıklı 1974 S.K-Rize, 3. Mavi Ege Spor-İzmir, 4. Beyoğlu Spor-İstanbul oldu.

Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalar sonunda kupa ve madalya töreni düzenlendi. - MUĞLA