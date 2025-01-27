Muğla'da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Muğla'da mahalleler arası dayanışmayı ve spor sevgisini artırmayı hedefleyen Futbol Turnuvası, coşkulu bir başlangıçla start aldı. 25 mahalleden 460 sporcunun yer aldığı turnuvada takımlar, iki ay boyunca sahada kıyasıya mücadele edecek.

Mahallelerini en iyi şekilde temsil etmek isteyen sporcular, fair play ruhuyla mücadele ederken, turnuva aynı zamanda mahalle sakinleri için büyük bir heyecan kaynağı oldu. Futbolseverler, bu anlamlı etkinlikle birlik ve dayanışmanın güçlenmesini destekliyor.

Yaklaşık iki ay sürecek karşılaşmalar sonunda, bir mahalle turnuvayı şampiyon olarak tamamlayacak. - MUĞLA