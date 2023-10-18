Muğla'da kilo veren genç vücut geliştirmeyle Türkiye üçüncüsü oldu

Muğla'da yaşayan Remzi Karataş, kilo vermek için başladığı vücut geliştirmede Türkiye üçüncülüğü elde ederek çevresindekilere örnek oluyor. Milli formayı giyebilmek için çalışmalarını sürdüren Karataş, başarısının ardından sponsorlarının da olmaya başladığını belirtti.

Muğla'da kilo vermek için başladığı vücut geliştirmede Türkiye üçüncülüğü elde ederek çevresindekilere örnek olan kişi, milli formayı giyebilmek için çalışıyor.

Fethiye'de yaşayan 22 yaşındaki Remzi Karataş, küçük yaşlarda kilo vermek için farklı branşlarda spora başladı.

Vücut geliştirme yapmaya karar veren Karataş, antrenmanlarının ardından ilk kez katıldığı Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda kategorisinde üçüncü oldu.

Arkadaş çevresinde başarısı ve yaşam şekliyle örnek alınan Karataş, sıkletinde Türkiye Şampiyonu olup milli forma giyebilmek için çalışmasını sürdürüyor.

Karataş, AA muhabirine, küçükken kilolu olduğunu, olumsuz tepkiler nedeniyle kilo vermek için spora başladığını söyledi.

İlk olarak kilo verdikten sonra sporu bırakmayı düşündüğünü anlatan Karataş, "Buralara geleceğim aklımın uzundan bile geçmiyordu. Son iki yıl önce fitnesse başladım. Kilo verince spora daha da bağlandım. Kendime yarış hedefi koydum. 27 Eylül'de İzmir'de milli takım seçmelerine katıldım. Kendi kategorimde üçüncü oldum. Sadece birinci milli sporcu seçiliyor. Birinci olamadım ama olmak için çalışıyorum. Hedefim milli formayı terletmek. İnşallah seneye nasip olacak." diye konuştu.

Karataş, başarısının ardından çok güzel tepkiler aldığını, çevresindeki çoğu arkadaşının da spora başladığını dile getirdi.

Gelen güzel tepkilerin kendisini motive ettiğini ifade eden Karataş, "Buraya kadar sponsorsuz geldim. Başarılarımın duyulmasıyla sponsorlarım da olmaya başladı. İnşallah önümüzdeki yarışlarda daha iyi derece elde edeceğim." ifadelerini kullandı.