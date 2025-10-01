Muğla'da Kamu Spor Oyunları Toplantısı Gerçekleşti

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları öncesindeki toplantı, Menteşe Spor Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Doğudan Doğan'ın katılımıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri iştirak etti. Kamu personelini sporun birleştirici gücüyle buluşturacak olan oyunların detaylarının ele alındığı toplantıda, müsabaka kuralları, fikstür ve organizasyonel süreçler görüşülerek son şekli verildi.

Müsabakaların adil ve heyecan dolu geçmesi için önemli kararların alındığı toplantı sonunda, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, katılım sağlayan tüm kurumlara gösterdikleri ilgi ve işbirliği için teşekkür etti. - MUĞLA