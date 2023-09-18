Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Muğla'da Kamp Ateşi' çadır kampı Köyceğiz'de sona erdi. Gençler, doğa yürüyüşleri, eğitim faaliyetleri ve gençlik etkinlikleriyle unutulmaz bir kamp deneyimi yaşadı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Muğla'da yaşayıp Muğla'nın doğal, kültürel değerlerini gezme ve tanıma imkanı bulamayan gençler için Köyceğiz'de düzenlenen " Muğla'da Kamp Ateşi" çadır kampı sona erdi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla'nın doğal ve kültürel güzelliklerini gençlere tanıtmak için Köyceğiz Kazancı Orman Kampında 8-10 Eylül 2023 tarihleri arasında kızlar için, 15-17 Eylül 2023 tarihleri arasında ise erkekler için çadır kampı etkinliği düzenledi.

Köyceğiz Kazancı Orman Kampında geçen hafta kızların bu hafta ise erkeklerin katılımıyla gerçekleşen çadır kampına Muğla'nın ilçelerinden katılan 13-14 yaş aralığındaki 42 kız ve 42 erkek katılımcı, etkinliklerle, eğitim faaliyetleriyle, eğitici oyunlarla, günlük faaliyetlerde edindikleri bilgilerle, akşamları yakılan kamp ateşiyle, gençlik faaliyetleri ve doğa yürüyüşleri, tekne turları, doğa gezileri ile unutulmaz bir kamp deneyimi yaşadı. Muğla'da Kamp Ateşi kamp programı Muğla Gençlik Merkezleri gençlik liderleri ve gönüllü gençlerinin eşliğinde etkileyici, eğlenceli gençlik faaliyetlerine ve etkinliklere sahne oldu. İzcilik Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Ercan Öztürk tarafından izci oyunları ve gece yürüyüşleri ile programı tamamlayan katılımcılara program sonunda Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Gençlik Hizmetleri Müdürü Münir Özalp, Yurt Hizmetleri Müdürü Koray Bali, Şube Müdürleri ve Gençlik Merkezi Müdürlerinin katılımıyla gençlere katılım belgesi ve yarışmalarda başarılı olanlara çeşitli hediyeler takdim edildi. Muğla'daki yerel çadır kampını çeşitli gençlik etkinlikleri, gençlik faaliyetleri ve doğa gezileriyle tamamladıklarını söyleyen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "Gençlerimiz birbirleriyle kaynaşarak arkadaşlık bağlarını güçlendirdiler ve ilk defa kamp deneyimi kazandılar. Gençlerimiz için yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Kampımız boyunca emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA