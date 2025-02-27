Muğla'da Judo Küçükler İl Birinciliği Müsabakaları Gerçekleşti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Judo Küçükler İl Birinciliği Müsabakaları, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda, geleceğin judocuları yeteneklerini sergiledi.

Turnuvada dereceye giren sporcular, üstün performanslarıyla dikkat çekti. Müsabakalar sonunda başarılı sporculara ödülleri, Judo İl Temsilcisi Yavuz Karahasanoğlu tarafından takdim edildi. Sporcuların azmi ve mücadele ruhu, seyircilerden büyük alkış aldı. Organizasyon yetkilileri, genç sporcuların gösterdiği performanstan duydukları memnuniyeti dile getirirken, katılım sağlayan tüm sporcuları tebrik etti. Muğla'da judo sporuna olan ilginin giderek arttığına vurgu yapılarak, bu tür organizasyonların gelecekte de devam edeceği ifade edildi. Judo Küçükler İl birinciliğinde dereceye giren sporcular, önümüzdeki dönemde yapılacak üst seviye yarışmalarda Muğla'yı temsil etme hakkı kazandı. - MUĞLA