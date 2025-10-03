Haberler

Muğla'da Gönüllü Gençlerden Bocce Turnuvası

Muğla'da Gönüllü Gençlerden Bocce Turnuvası
Muğla Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen bocce turnuvası, gönüllü gençlerin dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdi. Turnuvada gösterilen azim ve centilmenlik izleyicilerden büyük alkış aldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Erkek Öğrenci Yurdu'nda, gönüllü gençlerin katılımıyla Bocce Turnuvası düzenlendi.

Turnuvada bir araya gelen gençler, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de aralarındaki dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdi. Mücadeleler boyunca sergilenen centilmence ruh ve azimli performanslar, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Turnuvaya katılan gönüllü gençlerden Berkcan Çelik, Bocce sporuyla ilk defa yurtta tanıştığını dile getirdi. Çelik, duygularını şu sözlerle ifade etti: "İlk defa bocce sporuyla yurtta tanıştım ve bu sporu yapmaktan çok keyif aldım. Teknik ve stratejinin bir arada olduğu bu spor dalında arkadaşlarımla turnuva yapmak çok güzel oldu. Bizlere bu imkanı tanıyan bakanlığımıza teşekkür ederim"

Spor, dostluk ve dayanışma demek

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, yurtlardaki gönüllü gençlerle düzenlenen bu anlamlı etkinliğin, sporun sadece bir yarış değil; aynı zamanda dostluk, paylaşım ve dayanışma olduğunun en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar ve sporcular ödüllendirilirken, tüm katılımcılara gösterdikleri azim ve heyecan için teşekkür edildi. Organizasyon, yurt yaşamını zenginleştiren sosyal ve sportif faaliyetlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
