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Muğla'da Gençler Oryantiring İl Birinciliği Yarışları Gerçekleşti

Muğla'da Gençler Oryantiring İl Birinciliği Yarışları Gerçekleşti
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençler A-B Kızlar ve Erkekler Oryantiring İl Birinciliği Yarışları, Menteşe Kışla Parkı'nda yoğun katılımla yapıldı. Genç sporcular belirlenen hedefleri bulmak için kıyasıya mücadele etti.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençler A-B Kızlar ve Erkekler Oryantiring İl Birinciliği Yarışları, Menteşe Kışla Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Doğayla iç içe gerçekleşen organizasyonda sporcular, belirlenen hedefleri en kısa sürede bulabilmek için kıyasıya mücadele etti. Heyecan dolu yarışlara katılan genç sporcular, hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini sergileyerek dereceye girmek için ter döktü.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini alırken, organizasyon yetkilileri ve antrenörler gençlerin gösterdiği performanstan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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