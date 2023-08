Muğla'da Evinin Sultanları Plajda Voleybol Turnuvası

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 'Evinin Sultanları Plajda' mottosuyla 30 Ağustos Zafer Kupası plaj voleybol turnuvası gerçekleştirilecek.

30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybol Turnuvası Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Köyceğiz Belediyesi ve Köyceğiz Akademi Spor Kulübü tarafından organize edildi. "Evinin Sultanları" projesi çerçevesinde " düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybol Turnuvası 1-3 Eylül tarihlerinde Köyceğiz Delta plajında yapılacak.

Köyceğiz Akademi spor Kulübü Başkanı Bilge Kınalı; " Bu turnuva ile sporun kitlelere yayılması, spora ilginin arttırılması, sporun her yaştaki insanın beden ve ruh sağlığını geliştirmesi, İlçemizin farklı branşlarda ki spor faaliyetlerinde bir marka olmasını sağlamak, ilçemizin marka değerini arttırmak. İlçemiz de yaz-kış sürdürülebilir spor turizmini canlı tutmak, yıllar önce okulda, mahallede arkadaşları ile oynamış, evlilik veya iş dolayısıyla voleybola ara vermiş kadınlarımızı gençlerle bir araya getirmek, birlikte yılmadan mücadele etmenin keyfini voleybolun her yaşta ve her yerde oynanabileceğini göstermek. 30 yaş ve üzeri tüm sporcularımız arasında iletişimin saygı, sevgi, dostluk ve hoşgörü diyaloğuna dönüşmesini hedefliyoruz. Evinin Sultanları ve Efeleri 1-3 Eylül Köyceğiz Delta plajında buluşuyor. Haydi sende heyecana ortak ol" dedi. - MUĞLA