Muğla'da Elektrikli Bisiklet, E-skuter ve Motosiklet Denetimlerinde 10 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Muğla'da yapılan denetimlerde elektrikli bisiklet, e-skuter ve motosiklet kullanan 10 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 29 bin 167 TL para cezası verildi.

Muğla'da elektrikli bisiklet, e-skuter ve motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 10 sürücüye çeşitli maddelerden 29 bin 167 TL para cezası uygulandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Menteşe'de elektrikli bisiklet, e-skuter ve motosikletlere yönelik özel denetimler gerçekleştirildi. Denetim sonucunda 63 araç sorgulanırken 10 araç şoförüne cezai işlem uygulandı. Yapılan işlemlerde 3 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 2 araca tescilsiz araç kullanımı, 1 sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymamak, 1 sürücüye motosikleti yaya yolunda kullanmak ve 3 sürücüye kask takmamak suçlarından toplam 29 bin 167 TL para cezası uygulandı. - MUĞLA