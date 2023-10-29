Muğla'da düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu'nda 15 ülkeden yaklaşık 400 sporcu mücadele etti. Yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Belediyesi, Babadağ Teleferik ile Babadağ Ultra Maratonu Organizasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, 15 ülkeden yaklaşık 400 sporcu 5 etapta mücadele etti.

Yarışmaların sonunda kategorilerine göre genel klasman sonuçları şu şekilde:

60 kilometre erkeklerde Erkan Çiftçi birinci, Cevdet Alyılmaz ikinci, Engin İpek üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Valeriia Maksimenko, ikinciliği Hacer Uslu, üçüncülüğü Madina Akbayeva elde etti.

24 kilometre erkeklerde birinciliği Mustafa Orhan, ikinciliği Murat Orak, üçüncülüğü Csongor Tankovics kazandı. Kadınlarda da birinci Deniz Koyuncu, ikinci Fanni Vastag, üçüncü Nüşabe Paşazade oldu.

15 kilometre erkeklerde birinci Samet Uysal, ikinci Pavel Lilia, üçüncü Mehmet Türkmen oldu. Kadınlarda da birinciliği İsmet İnan, ikinciliği Bronwyn de Lange, üçüncülüğü Eugenie Rooke kazandı.

14 kilometre erkeklerde Çoşkun Keskiner birinciliği, Enes Erol ikinciliği, Mehmet Aydıngör üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise Hülya Kıvrak birinci, Anastasiia Eliseeva ikinci, Kateryna Veselkova üçüncü oldu.

5 kilometre erkeklerde ise Mehmet Aydıngör birinciliği, Samet Uysal ikinciliği, Okan Aydoğan üçüncülüğü kazandı. Kadınlarda ise birinciliği Evgeniya Shimko, ikinciliği Ravza Aktan, üçüncülüğü ise Martina Maier elde etti.

Düzenlenen törenle dereceye girenleri madalya ve ödülleri verildi.