Muğla'da Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Açıldı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nın açılış seremonisiyle başladı.

Menteşe Spor Salonu'nda Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "2024 Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan ve sizleri 'Yeryüzü Cenneti' Muğlamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Siz değerli konuklarımızın şampiyona boyunca ilimizden memnun kalacağınızı umuyor ve Muğlamızın eşsiz güzellikteki doğal ve tarihi güzelliklerini tanıyarak değerlendirmenizi temenni ediyorum. Ülkemizde son yıllarda her alanda yaşanan büyüme ve kalkınma spor alanında da kendini göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinesinde ülkemizin spor altyapısının güçlendirilmesi, spora ve sporcuya verilen değer ve spor turizminin geliştirilmesi noktasında büyük bir değişime imza atılmıştır. Gelişen spor altyapısı ile birlikte gerek sporcu sayımız gerekse uluslararası şampiyonalarda, olimpiyatlarda sporcularımızın elde etmiş olduğu başarılar, tüm bu harcanan çabaların birer göstergesidir. Elde ettiği başarılarla ülkemizin adını uluslararası mecralarda duyuran, şanlı bayrağımızı her daim göklerde dalgalandıran sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bizler ilimizin sahip olduğu coğrafi konumu itibarıyla Muğlamızı su sporları merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Yine ekstrem sporlar için uygun iklime ve coğrafi şartlara sahibiz" dedi.

"Muğla spor turizminde cazibe merkezi"

Muğla'nın sporda cazibe merkezi haline geldiğini belirten Vali Akbıyık, "Son yıllarda Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali, Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları, Uluslararası Optimist Yelken Yarışları, Uluslararası The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası gibi pek çok prestijli uluslararası spor organizasyonuna başarı bir şekilde ev sahipliği yaptık. O nedenle ilimizde spor turizmine ayrı bir önem veriyoruz. İlimizin sahip olduğu coğrafi ve iklim şartlarını en iyi şekilde değerlendirecek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak yeni yatırım ve projelerle Muğlamızı spor turizminde cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Spor kenti Muğlamızda ülkemizin dört bir yanından gelen 571 kulüp ve 2 bine yakın sporcumuzun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonasına ev sahipliği yapmak bizleri ayrıca memnun etmektedir. İlimizden 42 sporcumuz bu şampiyonaya katılım sağlıyor. Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası'nın ilimizde tekvando sporuna olan ilgiliyi arttıracağı ve bu alanda başarılı sporcuların yetişmesine vesile olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş da, "Muğla Valiliğimiz himayelerinde Türkiye Taekwondo Federasyonu iş birliği içerisinde bugün Muğla'da ikinci kez Türkiye Şampiyonası'nın ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz. Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası için 70 ilden 570 kulüp hakem ve antrenörlerimiz olmak üzere toplam 2 bin misafirimize ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz. Muğlamız, valimizin destekleriyle 2023 yılında ulusal ve uluslararası şampiyonluğuna ev sahipliği yapmıştır. Muğla'mız toplamda 1 yıl içerisinde 642 organizasyon gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu. - MUĞLA