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Muğla'da Boks İl Birinciliği Müsabakaları Başladı

Muğla'da Boks İl Birinciliği Müsabakaları Başladı
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Muğla'da düzenlenen 'Yıldızlar, Gençler, Erkekler ve U22 Kadınlar Boks İl Birinciliği' müsabakaları Menteşe Spor Salonu'nda başladı. Sporcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele ederken, turnuva fair-play ruhuyla dikkat çekiyor.

Muğla'da boks tutkunlarını bir araya getiren "Yıldızlar, Gençler, Erkekler ve U22 Kadınlar Boks İl Birinciliği" müsabakaları, Menteşe Spor Salonu'nda başladı.

Büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda, sporcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor.

Müsabakalara katılan genç yetenekler, ringde hünerlerini sergileyerek şampiyonluk için ter döküyor. Fair-play ruhunun ön planda olduğu turnuva, Muğla'da boksun gelişimi açısından önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada " Sporcularımıza başarılar diler, tüm boks severleri heyecan dolu müsabakaları izlemeye davet ederiz "ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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