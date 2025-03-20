Muğla'da Bilek Güreşi Grup Birinciliği Sona Erdi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Genç B Kızlar ve Erkekler Bilek Güreşi Grup Birinciliği, Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaların ardından sona erdi. 11 ilden 250 sporcunun katıldığı organizasyonda genç sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

"Muğlalı sporculardan başarılı performans"

Turnuvada Muğla'yı temsil eden sporcular da üstün performanslarıyla dikkat çekti. Muğlalı sporcu İbrahim Arkalıç, 45 kg sol kolda birinci, sağ kolda ise ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk. Sporcularımızın gösterdiği azim ve mücadele, bilek güreşinin geleceği açısından umut verici. Turnuvada dereceye giren başta Muğlalı sporcumuz İbrahim Arkalıç ve tüm sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.

Grup müsabakalarında dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı. - MUĞLA