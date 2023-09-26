Muğla'da Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Başladı

Muğla'da Avrupa Spor Haftası çerçevesinde düzenlenen 'Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri' etkinlikleri başladı. Basketbol, voleybol, masa tenisi, hokey, tenis, badminton, ayak tenisi, bisiklet ve taekwondo gibi farklı spor etkinlikleri halkın katılımıyla gerçekleştirildi.

Muğla'da Avrupa Spor Haftası çerçevesinde "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" spor etkinlikleri ile başladı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Menteşe Sınırsızlık Meydanında Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Hokey, Tenis, Badminton, Ayak Tenisi, Bisiklet ve Taekwondo etkinlikleri halkın katılımıyla başladı.

Avrupa Delegasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun koordinasyonunda her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası çerçevesinde farklı branşlarda etkinlikler düzenleniyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan bireyleri bir araya getirerek hareket bilincini arttıran önemli bir proje olan Avrupa Spor Haftasında tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Muğla'da da etkinlikler gerçekleştirilecek. - MUĞLA