Muğla'da Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu Yemek Salonunda; Muğla GSİM ve Köyceğiz Satranç İlçe Temsilciliğinin organize ettiği; Köyceğiz 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası yapıldı.

Turnuvada Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinden katılan 52 sporcu mücadele etti. Turnuvanın bitiminde düzenlenen ödül töreninde her kategoride ilk on dereceyi elde eden sporculara İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan madalyalarını verdi.

Karahan; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü milletçe şükranla ve rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Başta turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor başarılarının da artarak devam etmesini umuyorum. Komşu ilçelerden gelen velilerimiz de iki gün boyunca sabırla beklediler, sağ olsunlar. Turnuvada emeği geçen tüm kurum ve kişilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diyerek memnuniyetini dile getirdi. - MUĞLA