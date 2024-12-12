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Muğla'da Amatör Spor Kulüplerine Ödül Töreni Düzenlendi

Muğla'da Amatör Spor Kulüplerine Ödül Töreni Düzenlendi
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğla ASKF, 2023-2024 futbol sezonunda başarı gösteren amatör kulüpler için ödül töreni gerçekleştirdi. Törende, amatör futbolun önemi vurgulanarak, sporun birleştirici gücüne dikkat çekildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), 2023-2024 futbol sezonunda başarı gösteren amatör kulüpler için 30. ödül törenini düzenledi.

Tören, amatör sporun gelişimine katkıda bulunan kulüplerin ödüllendirilmesi ve başarılarının taçlandırılması amacıyla gerçekleştirildi. Futbol sezonunda elde ettikleri üstün performans ve sportif başarılarla öne çıkan kulüpler, ödüllerini aldı.

Törende, amatör futbolun gençler için önemine dikkat çekilirken, sporun birleştirici gücüne vurgu yapıldı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ve ASKF temsilcileri, ödül alan kulüpleri tebrik ederek, gelecek sezonlarda da başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Etkinlikte, futbolun yanı sıra amatör sporun farklı branşlarında başarı kazanan kulüpler de plaket ve başarı belgeleriyle ödüllendirildi. Sporcular, antrenörler ve kulüp temsilcileri, bu anlamlı törende bir araya geldi.

Muğla ASKF tarafından düzenlenen ödül töreni, amatör sporu teşvik etmek ve genç yetenekleri desteklemek adına önemli bir platform sunuyor. Federasyon, sporun yaygınlaştırılması ve daha fazla gencin sporla buluşması için çalışmalarını sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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