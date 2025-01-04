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Muğla'da 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları Başladı

Muğla'da 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları Başladı
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Bodrum'da düzenlenen yelken yarışlarına 356 sporcu katılıyor. Yarışlar çeşitli sınıflarda yapılıyor ve organizasyon 7 Ocak'ta sona erecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları başladı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışların startı İçmeler mevkisinin açıklarında verildi.

Yağışlı hava altında gerçekleşen yarışlara Bulgaristan, Polonya, Libya, Azerbaycan, Ukrayna, Letonya ve Türkiye'den 356 sporcu katıldı.

Yarışlar, optimist, RS Feva, sörf, IQ FOİL ve techno sınıfında yapılıyor.

Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası yarışlara önem verdiklerini söyledi.

Organizasyonun isminin "mandalina" olmasını istediklerini ifade eden Türk, "Bugün biraz yağış var ama yarın ve pazartesi günü daha güzel bir hava bekliyoruz. Güzel bir organizasyon olmasını diliyoruz. Bütün Bodrumluları da organizasyonu izlemeye davet ediyoruz." dedi.

Organizasyon, 7 Ocak'ta ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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