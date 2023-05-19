Muğla'da 19 Mayıs kutlamaları yapıldı

Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

MUĞLA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Buradaki törenin ardından yaklaşık bin kişinin katılımıyla düzenlenen Gençlik Yürüyüşü, kutlamaların yapılacağı Atatürk Stadyumu'nda sona erdi. Kutlamalar, stadyumda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Muğla Milletvekilleri Burak Erbay ile Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Baro Başkanı Levent Akgün, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, vali yardımcıları, daire müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, sporcular ile vatandaşlar katıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'ın günün anlam ve önemi belirten konuşmasının ardından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata'ya cevabı okundu. Kutlamalar, halk oyunları, jimnastik, trambolin, güreş, basketbol ile model uçak gösterilerin ardından sona erdi.