Muğla'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı Düzenlenecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin 7. yıl dönümünde, Muğla'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı gerçekleştirilecek.

Tüm kategorilerde 300'den fazla sporcunun katılması beklenen yarış, 15 Temmuz'da Muğla Menteşe Atatürk Anıtı'ndan başlayıp, Marmaris Atatürk Meydanı'nda sona erecek.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, yaptığı açıklamada, bisikletçilerin, 15 Temmuz şehitleri için 62 kilometre pedal çevireceklerini söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2023 faaliyet programına alınan yarışın bu sene daha geniş kapsamlı, şehit ve gazilere yakışır bir şekilde gerçekleştirileceğini belirten Açıkbaş, "Bisiklet kafileleri 14 Temmuz'da Muğla'ya gelecek. Kendilerini misafir edeceğiz. 15 Temmuz sabahı Atatürk Anıtı'nda saat 9.00'da verilecek starta Muğlalı hemşerilerimizi bekliyoruz." dedi.

Organizasyonun ödül töreni, FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunduğu Marmaris'te konakladığı otelde yapılacak.

İlk yılında yerel olarak başlayan yarışma, geçen sene ilk defa ulusal düzeyde gerçekleştirilmişti.