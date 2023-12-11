Muğla Büyükşehir Sporcuları Başarıdan Başarıya Koşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, ulusal ve uluslararası turnuva ve müsabakalarda değişik branşlarda elde ettikleri başarılarla gurur kaynağı olmaya devam ediyor. 1 Ocak 2023 tarihinden bu güne kadar toplamda 353 madalya ve kupa kazanan sporcular, Muğla'nın gururu haline geldi. 2022 yılında ise 180 madalya ve kupa kazanan sporcular, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları deneyimli antrenörleriyle katıldıkları ulusal, uluslararası turnuva ve müsabakalarda değişik branşlarda başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Büyükşehir Sporcuları gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aldığı başarılarla Muğla'nın gururu oldular.

Büyükşehir sporcuları 1 Ocak 2023 tarihinden bu güne kadar değişik branşlarda 353 madalya ve kupa kazanma başarısını elde etti. Muğla Büyükşehir Sporcuları, Okçuluk, izcilik, güreş, satranç, atletizm, dans, masa tenisi ve engellik okçuluk dallarında toplamda 91 altın madalya, 54 gümüş madalya, 86 bronz madalya, 52 altın kupa, 25 gümüş kupa ve 49 bronz kupa kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları 2022 tarihinde değişik branşlarda 180 madalya ve kupa kazanma başarısını elde etmişti. Muğla Büyükşehir Sporcuları, Okçuluk, izcilik, güreş, satranç, atletizm, dans, masa tenisi ve engellik okçuluk dallarında toplamda 41 altın madalya, 34 gümüş madalya, 45 bronz madalya, 24 altın kupa, 15 gümüş kupa ve 21 bronz kupa kazanmıştı. - MUĞLA