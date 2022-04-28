Muğla Büyükşehir Belediyespor masa tenisinde şampiyon

MUĞLA Büyükşehir Belediye spor'un masa tenisi takımı, Küçükler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından 23-26 Nisan tarihleri arasında Karaman'da düzenlenen şampiyonaya farklı illerden 24 takım katıldı. Şampiyonada Ali Eren Ulusakarya, Metehan Zabir ikilisinden oluşan Muğla Büyükşehir Belediye spor, ilk sırayı elde etti. Daha önceden de Çorum'da düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Yıldızlar En İyi 16'lar Turnuvası ve Kırşehir'deki şampiyonada dereceler elde eden sporcular, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Katıldıkları turnuvalarda büyük başarılar elde eden ve Muğla'yı gururlandıran sporcuların ziyaretlerinden çok mutlu olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, spora ve sporcuya desteklerinin süreceğini vurguladı. Başkan Gürün, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın sporla ilgilenmesini sağlamak, ilimizdeki yetenekleri keşfetmek ve ilimizi, ülkemizi ulusal, uluslararası turnuvalarda temsil edecek nesillerin yetişmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Okçuluk, masa tenisi, satranç ve daha birçok spor dalında evlatlarımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Masa tenisinde Türkiye şampiyonu olan Ali Eren Ulusakarya ve Metehan Zabir'i tebrik ediyor, yaşattıkları gurur için iki sporcumuza da teşekkür ediyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor