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Muğla Büyükşehir Belediyesi Taekwondo Antrenörü Naz Göktaş, Ümitler Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda başarıyla görev yaptı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Taekwondo Antrenörü Naz Göktaş, Romanya Bükreş'te düzenlenen Ümitler Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda tek kadın milli takım baş antrenörü olarak görev yaptı. Türk Milli Takımı ise 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Romanya Bükreş'te 07-10 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Ümitler (U-21) Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Taekwondo Antrenörü Naz Göktaş tek kadın milli takım baş antrenörü olarak görev yaptı.

U21 Türk Milli Takımı Romanya'da düzenlenen Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda 5 Altın, 1 Gümüş, 6 Bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı. Bu başarıyla Türk Milli Takımı genel klasmanda Avrupa Şampiyonu olarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Avrupa Şampiyonu olan Ümitler Taekwondo takımını, Milli takım teknik kurulunda ve turnuvada görev alan tek kadın baş antrenör Büyükşehir Belediyesi ailesinden Naz Göktaş'ı kutladı ve başarılarından dolayı teşekkür etti.

Naz Göktaş; "Cumhuriyetimizin 100.yılında Avrupa Şampiyonu olmak büyük gurur verici"

Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda görev alan Büyükşehir Belediyesi antrenörü Naz Göktaş ülkesini ve Muğla'yı bu turnuvada temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Naz Göktaş; "Federasyonumuzun görevlendirmesi ile Avrupa Şampiyonası için Bükreş'e gittik. Ümit Milli takımımız şampiyonada büyük bir başarı gösterdi ve 12 madalya kazandı. Cumhuriyetimizin 100.yılında ülkemizi ve Muğlamızı şampiyonada başarıyla temsil ettiğime inanıyorum. Bizlere güvenen federasyon yetkililerine, Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyorum." dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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