Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı ve Yönetimi Basın Mensuplarıyla Buluştu

Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı ve yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi.

Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı düzenlediği basın toplantısında denek yönetimine seçildikleri günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde yayınladıkları deklarasyondaki yanlış anlaşılmalara açıklık getirdi.

Muğla 48 Gençlik Taraftar Derneği Bşkanı Ceyhun Aydınlı, "Bu şehrin markası Muğlaspor ve Muğlaspor'un daime destekçisi 48 Gençliktir. Bizim tek amacımız Muğlaspor'u bulunduğu ortamdan yönetim kurulumuzla birlikte daha yukarılara çıkarmaktır. Yıllardır bu tribündeyiz. Bulunduğumuz ortamdan memnunuz inşallah bu yıl şampiyon olacağız. Biz buna inanıyoruz. Hafta sonu talihsiz bir puan kaybı yaşadık ama bunu çabuk atlatacağımıza inanıyoruz. Futbolcularımız ve teknik heyetimizin de yanındayız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaptıkları basın açıklamasında ortaya çıkan yanlış anlaşılmalar hakkında konuşan Aydınlı, "Yönetime karşı olduğumuz gibi bir algı çıktı. Aslında öyle değil. Biz yönetim kuruluna çok güvendiğimizi Muğlaspor kulübünün nerelerden nerelere geldiğini yönetim anlamında ondan bahsetmeye çalışmıştık. Futbolcularımızın da nerede olduklarını hangi takımda oynadıklarını bilmeleri açısından uyarı anlamında bir açıklamaydı. Son günlerde Muğlaspor'un üzerinde büyük bir yük var. Çünkü yönetim kurulu gerçekten çok iyi isimlerden kurulmuş. Kendileri üzerinde bir baskı olduğunu düşünüyoruz. Hep birlikte inşallah biz bu takımı bir üst lige çıkaracağız bu sene. Basın mensuplarının da yardımıyla bu takımı en yükseğe çıkaracağımıza inancımız tam. Biz göreve geldiğimizden bu yana Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün yanına ne zaman gitsek hiç olumsuz bir şekilde geriye dönmedik. Dernek binamız yoktu. Sağ olsun bize bir yer gösterdi. Şimdi artık 48 Gençlik maç öncesi ve maç sonrası olmak üzere her zaman dolu. Bu organizasyonlarda da Belediye Başkanımız her zaman bize destek oldu. Önümüzde seçim var. Buradan seçilmiş ya da seçilecek olan siyasi parti temsilcilerimize seslenmek istiyorum. Şu dönemde Muğlaspor'un yanında olsunlar. 31 Mart seçimleri öncesi şuan yanımızda olmayan o zaman hiç gelmesin yanımıza. Bir teşekkür de Osman Gürün Başkanımıza" dedi. - MUĞLA