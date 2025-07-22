Mudurnu'da Güreş Müsabakası Seyirciyle Büyüledi

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen Geleneksel Acısu Bayramı'nda güreşçiler seyircilerin arasına dalarak ilginç anlara neden oldu. Mustafa Zopalı'nın bir seyirciyle güreşmesi izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, düzenlenen güreş müsabakaları sırasında iki güreşçi bir anda seyircilerin arasına daldı. Bu sırada sporculardan biri rakibini karıştırıp seyircilerden biriyle güreşmeye başladı. O anlar, kameraya yansıdı.

Hacıhalimler köyünde yapılan Geleneksel Acısu Bayramı'na binlerce kişi katıldı. Etkinlikte geleneksel hale gelen ve yüzlerce kişinin katıldığı Karakucak güreşleri de yapıldı. Müsabakalarda başaltı kategorisinde yarışan Ulvi Can Kellecioğlu ile Mustafa Zopalı, güreşirken seyircilerin arasına daldı. Bu sırada Mustafa Zopalı, kenardaki bir seyircinin ayağından tutarak güreşmeye devam etti. Güreşçinin rakibini şaşırarak seyirciyle güreşmeye çalışması izleyenleri güldürdü. Müsabaka dururken, rakip 2 güreşçi tekrar meydana döndü. Devam eden müsabakada Mustafa Zopalı, Ulvi Can'ı yendi. (DHA

Haber: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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