Müdür Ercan başarılı milli sporcularla görüştü

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, atletizm cirit atma dalında birçok yarışmadan madalya ile dönen milli sporcular Münevver Hancı ve Hüseyin Berkay İmdat ile bir araya geldi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, atletizm cirit atma dalında birçok yarışmadan madalya ile dönen milli sporcular Münevver Hancı ve Hüseyin Berkay İmdat ile bir araya geldi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan atletizm cirit atma dalında birçok yarışmadan madalya ile dönen milli sporcular Münevver Hancı, Hüseyin Berkay İmdat ve antrenörleri Gürbüz Çam ile bir araya geldi. Sporcular ve antrenörlerini tebrik eden Müdür Ercan, onlarla sohbet edip başarılarının devamını temenni etti. Son olarak İl Müdürü Osman Ercan antrenör ve sporcularla hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR