Müdür Başyiğit, dereceye giren Karate-Do öğrencilerini kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müdür Başyiğit, dereceye giren Karate-Do öğrencilerini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Müdür Başyiğit, dereceye giren Karate-Do öğrencilerini kabul etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 8'i Türkiye şampiyonluğu olmak üzere 17 Türkiye derecesi kazanan, 6'sı milli takıma giren Karate-Do öğrencilerini kabul etti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 8'i Türkiye şampiyonluğu olmak üzere 17 Türkiye derecesi kazanan, 6'sı milli takıma giren Karate-Do öğrencilerini kabul etti.

2022 Yılı Dünya Karate Şampiyonu olan Tavşanlı Tepecik Ortaokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Mustafa Oğulcan AlımcI antrenörlüğünde süren Karate branşı faaliyetleri sonucunda 8'i Türkiye şampiyonluğu olmak üzere 17 Türkiye derecesi kazanan, 6'sı milli takıma giren, Türkiye çapında 316 kulüp içerisinde genel klasmanda Türkiye ikincisi olan öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.

Müdür Başyiğit ziyarette farklı sınıf seviyelerinden öğrencileri ve antrenörleri olan öğretmenler Mustafa Oğulcan Alımcı ile Fatma Özhan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyeler sundu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

milli eğitim bakanlığı Kütahya Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title