Mudanya Belediyesi Yaz Spor Okulları başladı

Mudanya Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda ilk dönem eğitimleri başladı. Basketbol, hentbol ve futbol branşlarında ilk dönem 250 öğrenci ücretsiz spor eğitimi alacak.

Mudanya Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde öğrencilerin keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmelerini sağlamak amacıyla açtığı Yaz Spor Okulları başladı. Basketbol, hentbol ve futbol branşlarında ilk dönem 250 öğrenci ücretsiz spor eğitimi alıyor. Sporu Mudanyalıların hayatlarının bir parçası haline getirmek istediklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "8-15 yaş arası çocuklarımızın yazı sporla geçirmelerini ve hareketli bir yaşam sürmelerini istiyoruz. Sosyal belediyeciliğin gerektirdiği her alanda yer alıyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimle buluşturmaya devam ediyoruz. Kentimizin bir çok yerine spor sahaları kazandırırken, belediye olarak çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimi adına spor faaliyetlerine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor