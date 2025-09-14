Haberler

Muaz Erdem Madran'dan Tarihi Başarı: Altın Madalya

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 yaşındaki milli atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'daki Para Trap Dünya Şampiyonası'nda Türk atıcılık tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanarak altın madalya elde etti.

Çekya'da düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası'nda 16 yaşındaki milli atıcı Muaz Erdem Madran, altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Brno şehrindeki organizasyonda, PT3 disiplininde mücadele eden Muaz Erdem Madran, Türk atıcılık tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Açıklamada, "Milli sporcumuzu ülkemize yaşattığı bu büyük gurur ve göstermiş olduğu başarılı performans için gönülden tebrik ederiz." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı

Gelen telefon sonrası Özel Harekat, Kapalıçarşı'da kuş uçurtmuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler! Kapıyı açınca kıyamet kopmuş

Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.