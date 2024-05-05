Üye Girişi
Haberler

Muaythaide Türkiye Şampiyonu Eda Erçin Dünya Şampiyonluğuna Göz Kırptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki Eda Erçin, dünya şampiyonluğu için hedef belirledi. Babasının sağlık harcamalarına destek olmak için tarlada çalışan ve sakatlanan Eda, antrenmanlara geri dönerek Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi gözünü ağustos ayında Tayland'da düzenlenecek dünya şampiyonasına dikti.

Muaythaide Türkiye şampiyonu olan Adanalı 16 yaşındaki Eda Erçin, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Eda Erçin, 2017'de hobi amaçlı muaythaiye başlamasının ardından 2 yıl önce tiroit kanserine yakalanan babasının sağlık harcamalarına destek olmak için bir yandan da tarlada çalıştı.

Tarlada çalıştığı sırada omzuna palet düşmesi sonucu sakatlanan Eda, antrenmanlara katılamadığı için spora bir süre ara vermek zorunda kaldı.

Antrenörünün ısrarı üzerine tekrardan antrenmanlara başlayan Eda, geçen ay sakatlığını tam atlatamamasına rağmen Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası'na katıldı.

Eda, burada 42 kilo gençler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Antrenmanlarını sürdüren Eda Erçin, katılmaya hak kazandığı ağustos ayında Tayland'da düzenlenecek dünya şampiyonasında da birincilik hedefliyor.

Eda Erçin: "Hiçbir zaman pes etmedim"

Genç sporcu Eda Erçin, muaythaiye arkadaşlarının gittiğini gördükten sonra kendisinin de bu spora heves ettiğini söyledi.

Ailesinin ve antrenörünün desteğini her zaman hissettiğini anlatan Erçin, "Bir sürü olay yaşadım. Hiçbir zaman pes etmedim. 'Bu sene başaracağım' dedim, başardım. 'Gerekirse (babama bakmak için) okulu bırakırım, bu alanımı bırakırım' dedim. Sağ olsun hocam hep arkamda durdu, 'bırakmayacaksın, ben sana yardım edeceğim' dedi. Onun sayesinde şampiyon oldum. Onlar beni bırakmadı ve çok şükür bu sene şampiyon oldum. Ailemi en azından bir nebze de olsa gururlandırdım." dedi.

Baba Sulhattin Erçin de hastalık sürecinde her zaman kızının desteğini gördüğünü anlatarak, "Baba ben çalışacağım, ben seni bırakmıyorum' dedi. Bu yüzden kıyamadım, 'sen antrenmanına devam et' dedim. Benim tek isteğim Eda'ya yardımcı olsunlar. Şampiyon olduğu için kızımla gurur duyuyorum. Kanatlarım olsaydı uçardım. Öyle ki sevinmek geldi içimden." ifadelerini kullandı.

Antrenör: "Kendi küçük ama yüreği büyük"

Eda Erçin'in antrenörü Mehmet Yüksekyayla, yaklaşık 6 yıl önce genç sporcu ile tanıştığını, daha sonra kendi kulübünde antrenmanlara devam ettiklerini belirtti.

Çalışmalara hiçbir şekilde ara vermediklerini anlatan Yüksekyayla, "Çalışmalarımıza sıkı bir şekilde devam ederken araya ramazan girdi. İftara yakın saatlerde kulüpte yine antrenmanımızı yaptık. İftarı kulüpte açtı. Ramazan olmasına rağmen hiçbir sporcunun kaldıramayacağı her gün çift antrenman programında bulunduk ve yaptı." diye konuştu.

Türkiye şampiyonasına 10 gün kala Eda'nın antrenmanlara gelmediğini ifade eden Yüksekyayla, şunları kaydetti:

"Eda'nın babası kanser tedavisi görüyor. Ailesini aradık konuştuk. Bu kadar yıl emek verdik, bu sonu getirmemiz gerekiyordu. Aile sağ olsun bir 10 gün kadar bize izin verdi. Eda tekrar antrenmana başladı. 10 gün sonra biz Türkiye şampiyonasına gittik. Antrenmana omzu sakat bir şekilde geldi. Türkiye şampiyonasına gittik ve her rakibini nakavt ederek geldi. Orada hakemin onun elini kaldırmasıyla, 'tamam işte biz artık Tayland'a adımızı yazdırdık' dedik. Eda ile gurur duyuyorum. Bölge şampiyonasında geçen sene kaybettiği sporcudan maçı kazandı ve biz inandık ki Türkiye şampiyonasında bu kez biz kazanacağız ve adımızı dünya şampiyonluğuna kazandıracağız. Tedavi masraflarını ailesi borç etti. Kendi küçük ama yüreği büyük."

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Tayland Dünya Baba Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuaförler pazar günü açık mı? Kuaförler pazar günü çalışıyor mu 2024? Hıdırellezde dilek dilemek günah mı? Hıdırellez kutlamak caiz mi, haram mı? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Benzin ve Motorine indirim var mı? Benzin ve Motorine indirim gelecek mi, yapılacak mı? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları! 5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 5 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Hangi renkleri karıştırırsak kırmızı olur? Kırmızı rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Hangi renkleri karıştırırsak mor olur? Mor rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Fuşya rengi nasıl elde edilir? Fuşya hangi renklerin karışımı ile yapılır? Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title