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Muaythai Türkiye Şampiyonası yarın Antalya'da başlıyor

AA - Musa Samur - Spor
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Muaythai Türkiye Şampiyonası yarın Antalya'da başlıyor

Muaythai Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yarın başlayacak.

Muaythai Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yarın başlayacak.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesinde düzenlenecek şampiyonada birinci olan sporcular, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'nda milli formayı giyecek.

Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda yapılacak ve 400 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda, ilk dörde giren sporcular ise Spor Toto Muaythai Süper Ligi'ne alınacak.

Şampiyona 31 Mart Perşembe günü sona erecek.

AA / Musa Samur - Spor

Dünya Şampiyonası, Antalya, Türkiye, Kemer, Spor, Haberler

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