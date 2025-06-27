Muaythai Türkiye Şampiyonası Kırklareli'nde Başladı

Muaythai Türkiye Şampiyonası Kırklareli'nde Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası, 40 ilden 400 sporcunun katılımıyla Kırklareli'nde başladı. Müsabakalar 27 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından organize edilen Muaythai Türkiye Şampiyonası, 40 ilden 400 sporcunun katılımıyla Kırklareli'nde başladı.

Kırklareli'nde Muaythai Türkiye Şampiyonası başladı. Yaklaşık 40 ilden 400 sporcunun katıldığı şampiyona 27 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Müsabakalarda derece alan sporcular Balkan ve Dünya şampiyonasında milli takım sporcusu olarak katılacak.

Muaythai Federasyonu Kırklareli İl Temsilcisi Tahsin Murat Bozbaşak, Kırklareli'nde ilk kez ulusal düzeyde bir organizasyon yapıldığını söyledi. Bozbaşak, organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu dile getirerek Türkiye genelinde 40 ilden yaklaşık 400 sporcunun mücadele edeceğini anlattı. Kendi kilosunda derece yapacak olan sporcuların Balkan ve Dünya şampiyonasına milli takım sporcusu olarak katılacağını aktaran Bozbaşak, müsabakaların 1 Temmuzda sona ereceğini ifade etti. Bozbaşak, müsabakaların tüm sporseverlere ücretsiz olduğunu hatırlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Biri 16 diğeri 17 yaşında! Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti

Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin gururu olan dev hastane konkordato ilan etti
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar

Manzarayı izlemek için metruk villaya giren 3 arkadaş kabusu yaşadı
Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

ABD'den bomba yağdırdığı İran'a 30 milyar dolarlık yardım
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldızı anında kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.